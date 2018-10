Quando Trump liga aos amigos, espiões chineses e russos ficam à escuta

Quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, liga aos amigos a partir de um dos seus iPhones, há frequentemente espiões chineses e russos a ouvir a conversa. A notícia é avançada na edição desta quinta-feira do jornal “The New York Times” (NYT), que cita fontes próximas da Casa Branca.

Os assessores de Trump já o alertaram repetidas vezes que as suas chamadas de telemóvel não são seguras e até já lhe disseram que espiões russos costumam ficar à escuta. No entanto, o Presidente, que tem sido pressionado a usar o telefone fixo e seguro da Casa Branca, recusa-se a desistir dos seus iPhones.

Os assessores só esperam que Trump se abstenha de discutir informações confidenciais quando faz ligações inseguras. As fontes ouvidas pelo NYT disseram ao jornal que falavam sobre o assunto, sob anonimato, não para prejudicar o Presidente mas por frustração com o que consideram ser a relação casual de Trump com a segurança eletrónica.

China usa informação para fazer lobbying junto de Trump

A China tenta usar o que vai retirando das conversas intercetadas – o modo como Trump pensa, que argumentos tendem a influenciá-lo e quem ele está mais inclinado a ouvir – para evitar uma escalada maior na guerra comercial com os EUA. Segundo o NYT, as autoridades de Pequim já conseguiram fazer uma lista das pessoas com que Trump fala regularmente na esperança de as usar para influenciar o Presidente.

A Rússia não estará a desenvolver esforços tão sofisticados como a China por causa da aparente afinidade de Trump com o Presidente russo Vladimir Putin, indicou um antigo alto funcionário da Administração americana.

O Presidente dos EUA tem dois iPhones oficiais que foram adulterados pela agência nacional de segurança (NSA, na sigla em inglês) para limitar as suas capacidades e vulnerabilidades e um terceiro para uso pessoal. Trump mantém o seu telemóvel pessoal porque, ao contrário dos outros dois, pode guardar nele os seus contactos.

A questão das comunicações seguras é especialmente delicada porque, durante a campanha presidencial de 2016, Trump disse repetidamente que a sua rival, a democrata Hillary Clinton, devia ser presa por ter usado um servidor de email sem segurança quando era secretária de Estado.