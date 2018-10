Polícia de Nova Iorque retira pacote suspeito de edifício ligado ao ator Robert de Niro

A Polícia de Nova Iorque (NYPD) disse esta quinta-feira ter retirado um pacote suspeito de um edifício de Manhattan associado ao ator Robert de Niro, noticiou a agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo fonte da polícia, citada pela AP, o pacote tinha no interior um dispositivo parecido com os enviados, na terça e quarta-feira, para o milionário George Soros, várias figuras do Partido Democrata e para a cadeia de televisão CNN, em Nova Iorque.

Segundo a NYPD, o objeto foi retirado do nº 375 Greenwich Street, no bairro de Tribeca, cerca das 06h30 de quinta-feira (11h30 horas de Lisboa).

Uma série de pacotes armadilhados foram enviados na quarta-feira para vários figuras do Partido Democrata, incluindo Barack Obama e Hillary Clinton.

Os engenhos explosivos, que estavam recheados de cacos de vidro, foram todos intercetados pelas autoridades de Nova Iorque, Washington, Florida e Califórnia e ninguém ficou ferido.

Um dos pacotes foi enviado para as instalações da cadeia de televisão CNN, em Nova Iorque, obrigado à evacuação do edifício Time Warner Center, em Manhattan.

Os alvos dos engenhos explosivos foram algumas das personalidades mais criticadas pelo Presidente norte-americano.

Na terça-feira, um pacote semelhante tinha sido enviado para a residência do milionário George Soros.