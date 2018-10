Polícia de Nova Iorque analisa novo pacote suspeito. Empresa de Robert de Niro era o alvo

A polícia de Nova Iorque (NYPD) está a analisar mais um pacote suspeito recebido em Tribeca, avança a CNN. O pacote suspeito foi encontrado no sétimo andar do edifício onde está situada a Tribeca Productions, a empresa de produção televisiva e cinematográfica de Robert de Niro.

Thomas Antonetti, um tenente da NYPD, informou que uma equipa já está no local, mais exatamente na Greenwich Street, em Manhattan.

Segundo informações recolhidas pela CNN junto de fontes policiais, o pacote e o engenho no interior têm semelhanças com os outros intercetados na quarta-feira, que visaram personalidades do Partido Democrata e a redação da CNN em Nova Iorque.

A NYPD enviou alertas para os residentes da área, avisando para a movimentação policial "pesada" que terá lugar durante a manhã, pedindo-lhes que apostem em rotas alternativas.

* Artigo em desenvolvimento