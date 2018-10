Grande parte destas vítimas são estudantes que seguiam de autocarro para uma visita de estudo quando o veículo foi levado pela corrente em inundações na zona do mar Morto

Pelo menos 17 pessoas morreram, a maioria estudantes que iam numa visita de estudo, e dezenas ficaram feridas ou estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais seguidas de inundações junto ao mar Morto, na Jordânia, anunciaram nesta quinta-feira autoridades locais. Segundo o mais recente balanço do departamento de defesa civil da Jordânia, foram contabilizados, até ao momento, 17 mortos, mas o número tem vindo a aumentar nas últimas horas.

Grande parte destas vítimas são estudantes que seguiam de autocarro para uma visita de estudo quando o veículo foi levado pela corrente em inundações na zona do mar Morto, precisou o departamento de defesa civil da Jordânia em comunicado. O acidente ocorreu a 50 quilómetros a oeste de Amã, a capital da Jordânia.

Existem também vários desaparecidos, pelo que o número de mortos poderá voltar a aumentar. O mais recente balanço das autoridades dá ainda conta de 25 feridos, sem precisar qual a gravidade.

O primeiro-ministro da Jordânia, Omar al Razaz, e outros membros do executivo estão no local a acompanhar as operações de resgate da Defesa Civil e do Exército. Entretanto, Israel enviou para o país vizinho, a Jordânia, uma equipa para ajudar nas operações de resgate.