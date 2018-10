Pacote suspeito enviado para estúdios de rádio em Washington foi falso alarme

Os estúdios da estação de rádio WMAL, em Washigton, foram evacuados esta tarde (hora local), depois de um pacote suspeito ter sido enviado para o edifício onde se situam. Cerca de uma hora depois, as autoridades concluiram não existir perigo.

As emissão AM e FM continuaram no ar, com material pré-gravado, temendo-se que pudesse estar em causa o envio de um artefacto explosivo semelhante aos que foram esta quarta-feira enviados, entre outros destinatários, para os ex-Presidentes Clinton e Obama, para a CNN e, antes, para George Soros.

A estação é conhecida por manter em antena nomes conotados com a ala conservadora, como Larry O'Connor, Mark Levin e Rush Limbaugh.

No próprio site da estação, uma nota confirma o regresso à normalidade: “all clear”, pode ler-se.