Mansão nova para o presidente do órgão que acaba de declarar eleito (pela sétima vez) o chefe de Estado dos Camarões

O presidente do órgão que certifica as eleições nos Camarões vai ter uma casa nova no valor de (pelo menos) 415 mil euros. O anúncio do concurso para a respetiva construção foi publicado apenas um dia após a contestada reeleição do presidente Paul Biya no passado domingo.

Biya, que tem 85 anos e se encontra no poder há 35 anos, averbou assim a sua sétima vitória consecutiva. A oposição, porém, não se conformou, tendo apresentado 18 queixas sobre alegadas irregularidades. Todas elas rejeitadas pelo Conselho Constitucional, cujos membros são nomeados pelo presidente.

Advogados da oposição acusaram de favoritismo Clement Atangana, o presidente do Conselho Constitucional. Entre outros motivos, por a sua própria mulher ser deputada pelo partido no poder.

Atangana negou que isso afetasse a sua isenção. Quanto ă casa que lhe vai ser construída, vista por muitos como uma recompensa pelos seus bons serviços, trata-se de uma residência de função, da qual não será formalmente proprietário.

Num país africano com apenas 6,5 milhões de habitantes, dos quais um terço vivem com um rendimento diário médio equivalente a pouco mais que dois euros, Biya tem conseguido controlar o sistema político apesar de todas as dificuldades. Com 71% dos votos oficiais, não há esperança de que isso mude tão cedo. O que ajudará a explicar o elevado nível de abstenção, bem como os episódios de violência que rodearam o ato eleitoral.