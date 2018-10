Espanha. Primeiro-ministro e líder da oposição estão de relações cortadas

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, rompeu esta quarta-feira os contactos e acordos com o presidente do PP, Pablo Casado. O líder da oposição acusou Sánchez de ser “responsável e participante do golpe de Estado que está a ser perpetrado em Espanha”. O chefe do Governo pediu várias vezes a Casado para retirar as suas palavras mas este não se retratou. Ao final da noite, o Palácio da Moncloa confirmava a rutura, escreve o jornal “El País”.

A quebra das relações formais entre Sánchez e Casado deu-se por causa da Catalunha em plena sessão plenária do Congresso em que se discutia o Brexit e as relações comerciais com a Arábia Saudita. Ao acusar o primeiro-ministro de ser “golpista”, o líder do PP ignorou o apoio que Sánchez, com os votos do PSOE na oposição, deu há um ano ao então Governo de Mariano Rajoy para que se aplicasse o artigo 155 da Constituição e assim se abrisse o caminho para o Estado intervir na Catalunha, recorda o diário.

Num tom mais sério do que o habitual numa troca de argumentos parlamentar, o primeiro-ministro deixou o aviso: “Se continua a afirmar que eu sou um golpista, não teremos mais do que falar”. Recusando-se a voltar atrás, Casado limitou-se a suavizar o ataque com uma nuance: “É responsável por não enfrentar o golpe de Estado que está em curso na Catalunha.” No total, Sánchez pediu três vezes ao líder da oposição para que se retratasse mas Casado recusou sempre.

“Senhor Casado, você fuzilar-nos-ia”, disse o porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha

Já depois das onze da noite, fontes oficiais da residência oficial do primeiro-ministro confirmaram a rutura de relações de Sánchez com Casado, mas não com o seu partido. “As relações com o presidente do PP, Pablo Casado, estão cortadas. Consideramos que perdeu o respeito institucional”, revelaram as fontes.

Com o confronto direto entre Sánchez e Casado, a dureza de outros discursos passou para segundo plano. Dirigindo-se a Casado, o porta-voz do Partido Nacionalista Basco (PNV, na sigla em castelhano), Aitor Esteban, disse: “Chega de banalizar o significado de um golpe de Estado”. O porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Joan Tardà, foi ainda mais longe: “Senhor Casado, você fuzilar-nos-ia”, afirmou, referindo-se às palavras do próprio Casado em outubro do ano passado.

O então vice-secretário-geral do PP advertiu o ex-presidente do Governo da Catalunha, Carles Puigdemont, de que poderia acabar como Lluís Companys, o presidente catalão na Segunda República, que foi morto pela ditadura em 1940. Casado aludia à prisão de Companys, em outubro de 1934, depois de este declarar o Estado catalão.