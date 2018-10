Caso Khashoggi. Filho foi autorizado a sair da Arábia Saudita e dirige-se para os EUA

Salah, o filho do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado em 2 de outubro no consulado saudita em Istambul, saiu da Arábia Saudita com a família, depois do levantamento da interdição de viajar, divulgou nesta quinta-feira a Human Rights Watch (HRW). "Salah e a sua família estão atualmente num avião para (Washington) DC", indicou à AFP a diretora da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos para o Médio Oriente, Sarah Leah Whitson.

Não houve comentários imediatos sobre o assunto por parte de dirigentes sauditas, mas Whitson avançou que eles tinham sido autorizados a sair do país, depois do levantamento de uma interdição de viagem.

Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos EUA e que escrevia designadamente no Washington Post, foi assassinado em 2 de outubro, durante uma deslocação ao consulado para tratar de documentação relativa ao seu próximo casamento com uma cidadã turca.

Depois de terem negado inicialmente a morte do jornalista, as autoridades sauditas, sob pressão internacional, avançaram várias versões antes de declararem na quinta-feira que, na base de informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio de Khashoggi tinham feito um ato "premeditado".

Sob pressão, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, bem como o rei Salman, da Arábia Saudita, tinham recebido Salah e um irmão de Jamal Khashoggi, na terça-feira, no palácio real, em Riade. O rei e o príncipe herdeiro apresentaram então as suas condolências aos familiares de Khashoggi, como informou a agência noticiosa oficial saudita, SPA.