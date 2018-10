Caso Khashoggi . Rei saudita falou com Putin e Merkel sobre investigações em curso

Os autores do crime “vão ter a sua punição”, garantiu Salman bin Abdulaziz ao Presidente russo, Ono dia em qu os procuradores sauditas reconheceram que os suspeitos do crime “tinham a intenção premeditada” de matar o jornalista

O rei saudita, Salman bin Abdulaziz, falou esta quinta-feira com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, sobre as investigações relacionadas com a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi no seu consulado em Istambul.

Segundo a agência de notícias estatal SPA, o rei informou Vladimir Putin das "medidas que têm sido tomadas e as investigações em curso para revelar toda a verdade" sobre a morte de Khashoggi, que ocorreu no dia 2 de outubro.

O rei saudita garantiu ainda que os autores do crime "vão ter a sua punição".

A informação da agência acrescenta que Vladimir Putin expressou a sua "confiança pelas medidas honestas e investigações transparentes que têm sido realizadas", para esclarecer os contornos do crime, que originou indignação global.

O monarca também falou com Angela Merkel ao telefone, para garantir que os autores do crime "não representam os princípios e valores do reino" saudita, acrescenta a agência de notícias, explicando que a chanceler da Alemanha manifestou confiança de que "as investigações revelem tudo sobre o caso".

Apesar das palavras atribuídas pela agência SPA a Merkel, a postura da chanceler alemã tem sido de condenação total do crime, tendo anunciado, no domingo, a suspensão das exportações de armas para Riade até que tudo seja esclarecido, uma ação que pediu para ser seguida por outros países europeus.

Os procuradores sauditas reconheceram esta quinta-feira hoje que, segundo informações recolhidas pela Turquia, os suspeitos do crime "tinham a intenção premeditada" de matar Khashoggi.

Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos Estados Unidos da América, e que escrevia, designadamente, no Washington Post, foi assassinado em 02 de outubro, durante uma deslocação ao consulado para tratar de documentação relativa ao seu casamento com uma cidadã turca.

Depois de terem negado, inicialmente, a morte do jornalista, as autoridades sauditas, sob pressão internacional, avançaram várias versões antes de declararem na quinta-feira passada que, com base em informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio de Khashoggi tinham feito um ato "premeditado".