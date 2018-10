Arábia Saudita dá terceira versão sobre o assassinato de Khashoggi: foi premeditado

A Arábia Saudita volta a oferecer outra versão da história do crime de Jamal Khashoggi, o jornalista que escrevia para o “Washington Post” e que foi assassinado no consulado saudita em Istambul, na Turquia, a 2 de outubro. Depois de defender que Khashoggi saiu da embaixada pelo próprio pé e a seguir admitir que a sua morte resultou de uma briga com oficiais sauditas, um procurador público daquele país admite: o crime foi premeditado, conta o “Washington Post”.

Essa declaração foi emitida pelo gabinete da Arábia Saudita equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O procurador baseou-se em informações da investigação das autoridades turcas. A investigação, que conta com a cooperação entre Turquia e Arábia Saudita, vai continuar.

Os desenvolvimentos

O presidente da Turquia prometeu durante a semana que ia revelar a "verdade nua e crua" sobre a morte de Jamal Khashoggi, mas, na verdade, deu poucas novidades e nem abordou as informações publicadas na imprensa de que haveria áudios e vídeos comprometedores.

"Temos a certeza de que foi assassinado no consulado", começou por dizer no Parlamento Erdogan, depois de prestar condolências à família de Khashoggi, garantindo ainda que o crime "selvagem" foi planeado com dias de antecedência. De acordo com o governante turco, a equipa que "planeou e executou o assassinato" foi alertada da visita de Khashoggi ao consulado saudita em Istambul.

A Arábia Saudita admitiu na sexta-feira de 19 de outubro que o jornalista Jamal Khashoggi estava morto. Na altura, a notícia foi avançada pela televisão estatal do reino.

Na segunda-feira, a imprensa turca publicou novas informações que implicavam o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na morte do jornalista Jamal Khashoggi.

Segundo o diário turco, Yeni Safak, o homem apresentado como chefe do comando saudita de 15 agentes que se deslocaram a Istambul para matar o jornalista, entrou diretamente em contacto com o gabinete do príncipe a partir do consulado.

No mesmo dia, o presidente norte-americano afirmou que não estava satisfeito com as explicações de Riade sobre o assassinato do jornalista saudita e disse estar surpreendido com o prazo de um mês anunciado pelos sauditas para a investigação. "Não estou satisfeito com o que ouvi", declarou Donald Trump, nos jardins da Casa Branca.

Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.

Jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.