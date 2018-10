Um encontro inquietante: familiares do jornalista saudita assassinado encontraram-se com o príncipe suspeito de ordenar o crime

Jamal Khashoggi, um nome para manter nas notícias

Facto 1: um homem diante do outro. Facto 2: um aperto de mão. Facto 3: um semblante mais carregado e outro mais solto. E não há facto 4 porque para a questão fundamental as imagens não disponibilizam a resposta: o que acontece a um homem a quem lhe assassinaram o pai quando tem de se confrontar civilizadamente com o homem suspeito de ter ordenado o crime? E quando esse assassinato envolveu alegadamente, segundos os relatos “oficiais”, um homem e os seus punhos contra os punhos de outros 15, o que há naquele aperto de mão? E ainda: quando o homem que morreu diante de 15 acaba desmembrado pelos seus homicidas, o que significam aqueles semblantes?

Salah Khashoggi, filho de Jamal, foi cumprimentado esta quarta-feira pelo herdeiro do trono saudita, bin Salman, príncipe suspeito de ter dado a ordem para um crime sórdido ocorrido no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Jamal Khashoggi, pai de Salah, era contestário do regime e uma vez morto fez o mundo discutir a violência da sua morte, a indignidade de quem o ordenou - e está por determinar oficialmente o mandante - e a obscuridade de uma país com dinheiro na razão inversa da liberdade.

As imagens do encontro desta quarta-feira são tópico de discussão mas também de alguma estupefação e inquietação da parte de quem primeiro pediu a libertação de Jamal, quando se julgou estar detido e não morto, e depois justiça pelo violento assassinato em Istambul. E uma nota final: neste mesmo dia dos factos 1, 2, e 3, bin Salman referiu-se à morte do pai de Salah com duas palavras - “crime odioso”.