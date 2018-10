Trump sugere pela primeira vez que príncipe saudita pode ter estado envolvido no homicídio de Jamal Khashoggi

Donald Trump admitiu pela primeira que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, pode estar estado envolvido no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Em entrevista ao “Wall Street Journal”, o Presidente norte-americano disse que é Mohammed bin Salman quem está a “gerir mais as coisas nesta fase” e que, portanto, se há alguém que possa ter estado envolvido, “é ele”. Questionado sobre se acredita na defesa do príncipe herdeiro saudita, que nega ter interferido na operação que culminou na morte do jornalista, Trump respondeu: “Quero acreditar neles. Quero muito acreditar neles”.

A entrevista ao jornal americano é publicada no mesmo dia em que se soube que a diretora da CIA, Gina Haspel, em Ancara desde segunda-feira para acompanhar as investigações em curso à morte do jornalista saudita, teve acesso às gravações em áudio e vídeo que mostram alegadamente Khashoggi a ser torturado e assassinado e que estavam na posse das autoridades turcas. Segundo o diário turco pró-governo “Sabah”, foi também partilhada com a diretora da CIA a informação obtida durante as operações de busca no consulado saudita em Istambul e na residência do cônsul da Arábia Saudita, localizada na mesma cidade.

Num discurso no Parlamento turco, no dia em que Gina Haspel chegou ao país, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, considerou a morte do jornalista “um assassínio político” e um crime “selvagem” e prometeu revelar a “verdade nua e crua” sobre a morte dele, mas não fez qualquer menção às gravações.

Ao “Wall Street Journal”, Trump disse ainda ter questionado o príncipe herdeiro, “várias vezes e de diferentes formas”, sobre o homicídio, mas que este terá dito não ter “nada a ver com isso” e que “tudo foi feito a um nível inferior”. Esta manhã, em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, o Presidente norte-americano disse que “nunca deveria ter havido uma execução ou um encobrimento e considerou a operação um “fiasco completo desde o primeiro dia”.

O Presidente norte-americano também disse que tencionava pedir ao Congresso que lhe enviasse “recomendações” sobre possíveis respostas dos EUA, já depois de o Departamento de Estado ter anunciado que 21 cidadãos sauditas vão ver os seus vistos de entrada nos EUA revogados ou vão ser considerados inelegíveis para os obter. “Queremos deixar claro que não toleramos estes atos de violência que tiveram como objetivo silenciar Khashoggi. Nem o Presidente nem eu estamos felizes com esta situação”, afirmou Mike Pompeu, secretário de Estado norte-americano, garantindo que estas sanções “não serão a última palavra por parte dos Estados Unidos” e que o país está a equacionar “medidas adicionais para responsabilizar os responsáveis”.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, também já anunciou que vão ser aplicadas medidas para impedir a entrada dos suspeitos da morte do jornalista saudita no Reino Unido.

Khashoggi, jornalista saudita crítico do regime de Riade, que vivia em Washington e escrevia regularmente para o “Washington Post”, foi assassinado a 2 de outubro, depois de se ter deslocado ao consulado do seu país em Istambul, na Turquia, para pedir documentos de que precisava para se casar com a sua noiva, uma cidadã turca.