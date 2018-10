Trump e Putin têm novo encontro à vista em Paris no próximo mês. Questão nuclear ainda estará em cima da mesa

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, planeiam reunir-se em Paris no próximo mês. O encontro realizar-se-á no quadro das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, informou esta terça-feira o conselheiro americano de segurança nacional, John Bolton.

O responsável esteve em Moscovo para transmitir os planos da Administração Trump de abandonar o tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla em inglês), assinado em 1987. A Rússia nega as alegações dos EUA de que violou o tratado e avisa que a retirada americana é um “passo perigoso”.

A última vez que Putin e Trump se encontraram foi em julho, em Helsínquia, na Finlândia. Na altura, o Presidente norte-americano lançou dúvidas sobre os seus próprios serviços de informação ao aceitar a garantia do seu homólogo de que a Rússia não tinha interferido nas eleições de 2016 nos EUA.

Situação na Síria e alegada ingerência russa nas eleições americanas também serão abordadas

Paris parece ser agora o local neutro para um novo encontro, que deverá realizar-se a 11 de novembro. As negociações ainda estão em curso, mas Trump já falou sobre o assunto. “Acho que provavelmente vai acontecer. Ainda não foi definido, mas provavelmente vai acontecer”, disse.

Algumas das questões que Bolton afirma ter abordado durante a sua deslocação a Moscovo ainda estarão presentes, não apenas o tratado de contenção nuclear mas também a situação na Síria e a alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas.

Segundo o conselheiro de segurança, o mundo é agora “multipolar” e outros países, especificamente a China, aproveitaram-se do tratado que proíbe os mísseis de médio alcance. O INF foi assinado pelo ex-Presidente americano Ronald Reagan e pelo último líder soviético, Mikhail Gorbachev, nos anos finais da Guerra Fria.

Retirar EUA de tratado “não é o trabalho de uma grande mente”

Gorbachev afirmou no domingo que abandonar o tratado “não é o trabalho de uma grande mente” e que a decisão de Trump é “muito estranha”. “Rejeitar o INF é um erro”, disse o antigo líder sovitético, questionando-se: “Eles realmente não percebem em Washington ao que isto pode levar?”.

“Sob nenhuma circunstância devemos romper acordos antigos de desarmamento. Todos os acordos destinados ao desarmamento nuclear e à limitação de armas nucleares devem ser preservados para proteger a vida na Terra”, acrescentou ainda Gorbachev, atualmente com 87 anos.

O tratado proíbe mísseis, nucleares ou convencionais, lançados a partir do solo e com um alcance entre os 500 e os 5500 quilómetros. Os EUA insistem que os russos, em desrespeito pelo acordo, desenvolveram um míssil de médio alcance que permitiria lançar um ataque sobre países da NATO em pouco tempo. A Rússia nega as alegações.