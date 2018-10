Surto de adenovírus faz seis mortos e deixa 12 doentes em centro de reabilitação de Nova Jérsia

Seis jovens pacientes morreram e 12 ficaram doentes na sequência de um surto de adenovírus num centro de reabilitação em Haskell, Nova Jérsia. A informação foi avançada esta terça-feira pelo departamento de saúde daquele estado norte-americano.

Os adenovírus causam com frequência doenças ligeiras, com sintomas semelhantes aos de uma constipação, particularmente em crianças pequenas. No entanto, de acordo com o departamento de saúde, as pessoas afetadas neste caso têm os sistemas imunitários comprometidos.

A maioria dos 18 pacientes, que vão desde a criança até ao adulto, tem menos de 18 anos. O departamento não revela as idades exatas por questões de privacidade, escreve a agência de notícias Reuters. O centro de reabilitação de Wanaque, que inclui um centro de pediatria, foi entretanto instruído a não admitir qualquer novo paciente até que o surto termine.

Responsáveis do departamento de saúde estiveram no centro no domingo e esta terça-feira, tendo detetado pequenas deficiências na lavagem das mãos. Autoridades de saúde estão a trabalhar com o centro no controlo da infeção.

O departamento de saúde continuará a fazer uma vigilância ativa no local e recomendou medidas de proteção contra a disseminação da infeção, anunciou o governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, no Twitter, afirmando-se “destroçado” com a morte das crianças.