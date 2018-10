Rússia e Itália prometem reforçar laços económicos apesar de sanções da UE

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, comprometeram-se nesta quarta-feira a reforçar os laços económicos entre os dois países, apesar das sanções da União Europeia à Rússia, prometendo cooperar para dinamizar as trocas comerciais.

Naquela que foi a primeira viagem à Rússia desde que assumiu o cargo, em junho, Giuseppe Conte esteve reunido durante horas com Putin no Kremlin, em Moscovo, encontro após o qual entidades dos dois países assinaram acordos comerciais e de investimento, visando reforçar as relações bilaterais que foram afetadas pelas sanções da União Europeia contra a Rússia motivadas pela anexação da península da Crimeia na Ucrânia em 2014 e pelo apoio dado a um movimento insurgente no leste da Ucrânia.

"Para a Itália, as sanções não são um objetivo, são um instrumento que seria melhor deixar para trás", frisou Giuseppe Conte, em declarações aos jornalistas após o encontro.

De acordo com o governante italiano, tais questões diplomáticas "provocaram uma divisão e bloquearam o diálogo".

"Não podemos voltar a permitir isso, devemos deixar esse período, que já durou muito tempo, para trás", vincou.

Na ocasião, Vladimir Putin observou que, em 2017, as trocas comerciais entre Rússia e Itália totalizaram 24 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros), o que compara com uma verba se quase 54 mil milhões de dólares (47 mil milhões de euros) em 2013, um ano antes das sanções de Bruxelas.

"Lamentavelmente, o peso de Itália no mercado russo diminuiu, mas a dimensão dos nossos laços económicos continuou forte", referiu o responsável russo, sublinhando que foi ainda possível manter "relações de negócios muito calorosas" que são "apoiadas por todas as forças políticas" dos dois países.