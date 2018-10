Primeiro-ministro italiano elogia “solidez” da economia do seu país durante visita à Rússia

O primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, elogiou esta quarta-feira a "solidez" da economia italiana durante a sua visita à Rússia, no momento em que o Governo italiano está envolvido num confronto com Bruxelas sobre o seu Orçamento de Estado para 2019.

"Tenha a certeza de que os fundamentos da nossa economia são fortes, a nossa economia é sólida e nós só devemos ir em frente. O Governo fará a sua parte" para ajudar as empresas, assegurou o chefe do Governo italiano diante da comunidade de negócios italo-russa de Moscovo.

"Nós somos a segunda maior sociedade manufatureira da Europa, somos provavelmente o país com o tecido de micro e pequenas empresas mais forte, o mais sólido da Europa e devemos estar orgulhosos", afirmou Conte, que deve encontrar-se hoje com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Giuseppe Conte declarou que "o Governo, as instituições, os empresários e os trabalhadores" são "uma grande equipa".

"No Orçamento (2019), nós também prestamos atenção aos cortes de despesas, porque percebemos que, em Itália, com o tempo, os custos do trabalho acumularam-se e pesam sobre a nossa competitividade", afirmou, indicando que a Itália ainda tem "todas as cartas nas mãos para libertar o seu potencial".

A coligação populista no poder em Itália excluiu, na terça-feira, qualquer modificação no seu Orçamento para 2019, que foi rejeitado pela Comissão Europeia, uma decisão sem precedentes na história da União Europeia (UE).

Em visita a Moscovo na semana passada, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, criticou duramente a UE e lançou "um apelo à Bruxelas, Berlim, Paris" pedindo que deixem o Governo italiano cuidar dos italianos. "Já não podemos mais, deixem-nos trabalhar", disse Salvini.

Na terça-feira, Bruxelas "chumbou" o orçamento italiano provocando de imediato críticas por parte do governo de Roma.

A Itália elaborou objetivos para 2019 que preveem um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), uma dívida de 130% e um crescimento de 1,5%.

Os números preocupam a Comissão Europeia que considera que as estimativas sobre o crescimento são demasiado otimistas o que pode provocar o risco de aumento do défice da dívida.