Pedro Sánchez invoca “interesses dos espanhóis” para defender manutenção da venda de armas à Arábia Saudita

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu esta quarta-feira no Parlamento a manutenção da venda de armas à Arábia Saudita. O seu embargo significaria o cancelamento dos contratos para a construção de cinco corvetas nos estaleiros da Navantia em San Fernando, Cádis, argumentou. “A política é transformar os ideais em realidade”, disse ainda o chefe do Executivo, citado pelo jornal “El País”.

Sánchez insistiu que está a defender “os interesses dos espanhóis”, uma vez que os contratos representam seis mil empregos na Baía de Cádis. O primeiro-ministro falou um dia depois de a comissão de Defesa do Congresso ter rejeitado a proposta de um embargo na sequência da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado do reino em Istambul, na Turquia.

A proposta foi chumbada com os votos contra do PSOE e do PP e a abstenção do Ciudadanos. O Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT) e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) tinham proposto “suspender os contatos atuais com a Arábia Saudita” e negar futuras autorizações.

Partidos que defendem embargo “brincam com o pão do povo de maneira irresponsável”, acusa PP

O presidente da Câmara de Cádis, José María González, apoia a manutenção dos contratos com Riade porque estes “garantem postos de trabalho”. O seu partido, o Podemos, pediu que o embargo fosse complementado com “a procura de um comprador alternativo” para as corvetas. Caso não fosse encontrado, o Governo deveria “investir no setor afetado com equivalente carga de trabalho, orientando a produção de modo a preencher as lacunas no âmbito civil ou militar”, defendeu o Podemos.

O PSOE (partido no poder) apelou à “prudência” e a que não se prejudique o resultado das investigações sobre a morte do jornalista, rejeitando a adoção de medidas unilaterais, como fez a Alemanha, que, apesar de tudo, exortou os parceiros europeus a adotarem uma posição comum.

O PP acusou os partidos que defendem o embargo de “brincarem com o pão do povo de maneira irresponsável”, enquanto o Ciudadanos argumentou que, além dos direitos humanos, devem ser respeitados os contratos assinados.