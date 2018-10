Jornalista japonês preso 40 meses na Síria já está em liberdade

Um jornalista freelancer japonês desaparecido na Síria durante mais de quarenta meses foi libertado esta quarta-feira e está na Turquia, em segurança, escreve o diário britânico “The Guardian”. Jumpei Yasuda foi feito prisioneiro por um dos grupos extremistas que operam na Síria, mas ainda não se sabe exatamente qual, apenas que os militantes pediram 10 milhões de dólares pela sua libertação.

Yasuda gravou um curto testemunho, em inglês, transmitido pela cadeia televisiva japonesa NHK no qual diz que foi libertado e que se encontra de boa saúde. Yasuda começou a trabalhar no Médio Oriente no ano 2000 e já tinha passado por uma situação parecida no Iraque, tendo sido preso em 2004. Foi depois libertado numa negociação estabelecida por imãs junto com mais três cidadãos japoneses. Em 2015 foi para a Síria para fazer uma reportagem sobre um outro jornalista seu amigo, Kenji Goto, que foi morto pelo Daesh.

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, anunciou entretanto que Yasuda já estava acompanhado por membros da embaixada do Japão na Turquia. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, agradeceu, num telefonema o cuidado demonstrado por Recep Tayyip Erdoğan, Presidente da Turquia, com o jornalista.

Nos dias antes de ter sido dado como desaparecido Yasuda colocou no Twitter uma mensagem que dizia que o seu trabalho estava a ser dificultado pelas autoridades e que iria parar de colocar nas redes sociais informação sobre a sua localização e sobre o trabalho que estava a realizar.