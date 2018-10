Islandesas encorajadas a pararem de trabalhar às 14:55 em protesto contra desigualdade salarial e assédio

As mulheres islandesas devem parar de trabalhar às 14:55 de Reiquiavique (15:55 de Lisboa) desta quarta-feira em protesto contra a desigualdade salarial, o assédio sexual e a violência no local de trabalho. O apelo é feito pelos organizadores da iniciativa Kvennafrí, ou seja, “o dia de folga das mulheres”.

Segundo as estatísticas mais recentes, os salários médios das mulheres na Islândia representam apenas 74% dos salários médios dos homens, o que significa que, em média, as mulheres recebem 26% menos do que os homens.

Numa distribuição igualitária, as mulheres ganhariam os seus salários ao fim de apenas cinco horas e 55 minutos numa jornada média de trabalho de oito horas. Num dia de trabalho que começa às nove da manhã e termina às cinco da tarde, as mulheres deixam, por isso, de ser pagas às 14:55.

A 24 de outubro de 1975, 90% das islandesas terão abandonado os seus trabalhos

Apesar de a Islândia figurar no primeiro posto na lista de paridade de género do Fórum Económico Mundial, a disparidade salarial entre homens e mulheres persiste. Esta será a sexta vez desde 1975 que as mulheres abandonam os seus trabalhos em protesto.

Na primeira vez, estima-se que 90% das mulheres participaram no “dia de folga”, levando à paralisação de escolas, lojas e fábricas. Segundo o site “Newsmavens”, os aviões não puderam descolar sem as comissárias de bordo e os jornais não puderam ser impressos sem as mulheres que faziam a composição tipográfica.

Mesmo sem empregos pagos, as mulheres saíram de casa durante todo o dia. Com as creches fechadas, os pais não tiveram outra escolha senão levarem os filhos para o trabalho ou ficarem em casa, o que os levou a batizarem o dia 24 de outubro de 1975 como “a longa sexta-feira”.

Protestos em todo o país, na altura com 220 mil habitantes, levaram milhares de mulheres às ruas, incluindo 25 mil só na capital. No ano seguinte, foi aprovada a lei da igualdade de género. A Presidente Vigdís Finnbogadóttir, que liderou a Islândia entre 1980 e 1996, disse que “o dia de folga das mulheres” lhe abriu o caminho para se tornar a primeira mulher no mundo a ser democraticamente eleita chefe de Estado.