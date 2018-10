França autoriza extraditar ex-polícia acusado de crimes contra humanidade na Argentina

Neste momento, a entrega de Sandoval está pendente apenas do resultado do último recurso que o antigo polícia apresentou perante o Conselho de Estado, explicou esta quarta-feira à agencia de noticias espanhola EFE a advogada do Estado argentino

O Governo francês autorizou a extradição do ex-polícia Mario Sandoval para a Argentina, que pretende julgá-lo por crimes contra a humanidade implicando-o no desaparecimento do estudante Hernán Abriata, em 1976, durante a ditadura militar argentina.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, assinou a 21 de agosto o decreto a autorizar a extradição do ex-polícia argentino.

Neste momento, a entrega de Sandoval está pendente apenas do resultado do último recurso que o antigo polícia apresentou perante o Conselho de Estado, explicou esta quarta-feira à agencia de noticias espanhola EFE a advogada do Estado argentino, Sophie Thonon-Wesfreid.

Esta etapa pode demorar alguns meses, mas a advogada disse que fará "o que for legalmente possível para que argumentos dilatórios não sejam utilizados".

As autoridades argentinas reclamam a extradição de Sandoval desde 2012.

Mario Sandoval, que vive na França desde 1985, obteve a nacionalidade francesa em 1997, mas isso não impede a sua extradição porque o argentino não era francês na época em que ocorreram os factos.

A Argentina suspeita que o ex-polícia esteja envolvido no sequestro e desaparecimento, a 30 de outubro de 1976, de Hernán Abriata, um estudante de arquitetura que foi enviado preso para a Escola de Mecânica da Marinha (ESMA).

Cerca de 5.000 pessoas passaram por este centro de tortura da ditadura argentina (1976-1983) e de onde desapareceram centenas de pessoas, muitas vezes jogadas de aviões no Rio da Prata.

Apesar de a Argentina suspeitar que Sandoval tenha participado durante esse período em mais de 500 atos de homicídio, tortura e sequestro, o caso de Abriata é o único com que o país conta para pedir a sua extradição, isso porque há uma dúzia de depoimentos que envolvem o acusado no desaparecimento do estudante.

Em maio de 2014, o Tribunal de Recurso de Paris emitiu uma primeira opinião favorável à extradição, anulada em fevereiro de 2015 pelo Tribunal de Apelação. Por sua vez, o Tribunal de Recurso de Versalhes emitiu um parecer positivo em outubro de 2017.

Um outro recurso foi posteriormente rejeitado em 24 de maio. O mais alto tribunal francês avaliou que a prescrição do crime de sequestro não podia ser considerada.