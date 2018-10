Embalagens “suspeitas” enviadas para Obama e Hillary Clinton. Escritórios da CNN evacuados

O FBI intercetou dois engenhos “potencialmente explosivos” destinados a Hillary Clinton e ao antigo Presidente norte-americano Barack Obama, confirmou esta quarta-feira a agência federal de investigação, esclarecendo que “as embalagens foram identificadas durante procedimentos de rotina de triagem de correio”

Em comunicado, o FBI esclarece que a embalagem “suspeita” enviada para a residência de Hillary e Bill Clinton no Condado de Westchester, em Nova Iorque, foi intercetada na terça-feira e que a embalagem destinada à residência do antigo presidente do país Barack Obama, em Washington D.C., foi intercetada na madrugada desta quarta-feira.

Nenhum dos pacotes chegou ao seu destino. O FBI anunciou a abertura de uma investigação para determinar a origem das embalagens e quem as enviou. A Casa Branca já reagiu em sucedido, condenando “todas as tentativas de ataques violentos a Obama, Clinton e a qualquer outra figura pública”, afirmando que “estas ações são desprezíveis e que os responsáveis serão responsabilizados”.

Entretanto, soube-se que os escritórios da CNN em Nova Iorque, localizados no Time Warner Center, foram evacuados devido à presença de engenhos potencialmente explosivos no complexo. Segundo Kate Bolduan, jornalista da estação televisiva americana presente no local, a polícia estará também a retirar as pessoas das imediações do edifício.

O pacote suspeito enviado para o Time Warner Center foi construído com canos e fios, informa a estação televisiva norte-americana, citando uma fonte da Polícia de Nova Iorque. As autoridades estão a tratar o pacote como um explosivo real.

Durante a manhã (hora de Nova Iorque) surgiram notícias de que um outro pacote suspeito, contendo explosivos e projéteis, tivesse sido enviado para a Casa Branca, mas a CNN confirmou junto do FBI que essa informação não é verdadeira.

Uma fonte do FBI disse à CNN que o engenho é similiar aos encontrados na casa do filantropo de origem húngara George Soros, em Bedford, também no Condado de Westchester, e enviados para a residência de Hillary e Bill Clinton e de Barack Obama. Apesar de rudimentares, os explosivos aparentavam estar funcionais, disse a mesma fonte.