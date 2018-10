Coreia do Sul avisa os seus cidadãos no Canadá: se fumarem marijuana, serão castigados à chegada

O Canadá acaba de legalizar a marijuana - é o segundo país a fazê-lo, depois do Uruguai - mas nem por isso os sul-coreanos que vivem no país estão autorizados a consumi-la. Pelo menos é essa a posição das autoridades na sua terra natal. Segundo um aviso oficial, "pessoas sul-coreanas que usem marijuana (incluindo compra, posse e transporte), mesmo em regiões onde esses atos são legais, estão a violar a lei e serão punidos segundo isso".

Estão em causa penas de prisão relativamente severas. O aviso é semelhante ao que o Japão fez recentemente e dirige-se sobretudo aos 23 mil sul-coreanos que estudam no Canadá, mas também a quaisquer outros que o visitem. Só o ano passado foram cerca de 300 mil. Para já não é certo como as autoridades sul-coreanas tencionam controlar o que os seus cidadãos fizeram no estrangeiro. Fala-se em revistas às bagagens quando eles regressam ao país, bem como em testes físicos, por exemplo à urina.

A legalização da marijuana no Canadá abrange não apenas aplicações médicas como toda e qualquer utilização. É um contraste total com as punições severas aplicadas em muitos países asiáticos, onde as penas podem ir até 10 anos de cadeia - ou pior. Já a aplicação extraterritorial da lei sul-coreana aos cidadãos do país é uma originalidade ainda maior. Pelo menos estando em causa um crime como esse, que em muitas outras zonas do mundo ou já nem sequer é crime (mesmo permanecendo ilegal) ou é considerado pouco grave.