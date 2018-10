Autoridades norte-americanas investigam “potenciais engenhos explosivos” enviados a Clinton e Obama

As autoridades norte-americanas abriram uma investigação, depois de uma série de “pacotes suspeitos” contendo “potenciais engenhos explosivos” terem sido enviados para a residência de Hillary Clinton e para o ex-Presidente Barack Obama, dois dias após uma bomba artesanal ter sido encontrada na casa do investidor e filantropo multimilionário George Soros.

Na lista de endereços de envelopes suspeitos estão ainda o escritório da deputada democrata na Flórida, Debbie Wasserman Schultz, e Eric Holder (o pacote tinha como destinatário este último), e o da deputada democrata da Califórnia, Maxine Waters.

Também as instalações da CNN no edifício Time Warner, em Manhattan, foram esta quarta-feira evacuadas perante a ameaça de uma possível bomba. O pacote com um dispositivo explosivo estava endereçado ao ex-diretor da CIA John Brennan, disseram autoridades municipais e locais.

No caso dos envios para Hillary Clinton e Barack Obama, os pacotes foram intercetados pelo serviço federal norte-americano encarregado da sua proteção, pelo que não chegaram às mãos dos destinatários. Numa reação ao facto, Hillary Clinton viria a afirmar: “Enquanto pessoa estou bem, mas como americana estou preocupada”.

Ao longo do dia, chegou também a ser noticiada a descoberta de uma encomenda suspeita endereçada à Casa Branca, informação que veio a ser desmentida pelos Serviços Secretos.

Trump apela à “coesão”

Numa publicação feita no Twitter, o vice-presidente Mike Pence condenou os acontecimentos desta quarta-feira, que classificou como “cobardes” e “desprezáveis”, reação apoiada por Donald Trump noutra publicação na mesma rede social, onde disse concordar “totalmente” com as palavras do seu vice-presidente.

Mais tarde, o Presidente norte-americano veio apelar à coesão do país, para lidar com “ameaças de violência política”.

“Quero dizer-vos que agora é tempo de nos unirmos e enviarmos a mensagem clara, forte e inequívoca de que qualquer tipo de atos ou ameaças de violência política não têm lugar nos EUA”.

Mas Trump foi duramente criticado por várias personalidades ao longo do dia, nomeadamente pelo presidente da CNN, Jeff Zucker, que aponta o dedo ao Presidente dos EUA, ao afirmar que há uma “total e completa falha de compreensão da Casa Branca sobre a gravidade dos ataques contínuos aos media”.

Entretanto, o FBI alertou para o facto de poderem existir outros pacotes suspeitos e bombas enviados para locais ainda não detetados, pedindo ajuda aos cidadãos norte-americanos, caso tenham alguma informação sobre este caso.

Para já, o departamento de detetives da polícia de Nova Iorque e a força conjunta para o terrorismo (Joint Terrorism Task Force), que reúne o FBI e o New York Police Department, estão a inspecionar imagens de videovigilância obtidas em diversos locais, segundo uma fonte policial revelou à CNN.

Ao mesmo tempo, os engenhos que foram encontrados no interior dos envelopes estão a ser alvo de análise para se conseguir determinar de que material são feitos, como funcionariam e como terão sido construídos.