Alguém na Carolina do Sul tem um bilhete de lotaria premiado com a maior soma de sempre

Há alguém na Carolina do Sul que tem na mão uma cautela premiada para a astronómica lotaria norte-americana “Mega Millions” e pode estar prestes a reclamar os 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) de jackpot, a maior soma alguma vez reunida numa lotaria no mundo. Claro que o dono ou a dona do bilhete número 28-70-5-62-65 só receberá cerca de 500 milhões, depois de impostos.

A probabilidade de se ganhar a "Mega Millions" é de 1 em 302 milhões. Além desta cautela, pode ainda haver outras premiadas, já que os resultados ainda não foram totalmente divulgados por todos os 44 estados. O prémio chegou a este record depois de ninguém ter conseguido o bilhete vencedor na sexta-feira passada - ou nos três meses anteriores. O diretor da Mega Millions, Gordon Medenica, disse à Rádio Pública norte-americana (NPR) que foram vendidos 280 mil bilhetes para este sorteio.

É possível que o vencedor só seja conhecido daqui a muitos dias, ou mesmo meses, já que os responsáveis por estes prémios aconselham sempre as pessoas a investir primeiro o dinheiro antes de tornarem público o prémio e também lhes pedem que tomem medidas de proteção pessoal.

Mas, afinal, que é que se pode comprar com este dinheiro?

Quase tudo. Por exemplo: 172 Bugatti Chiron, um impressionante e rapidíssimo veículo de 2,5 milhões de euros.

Além disso também se podem adquirir meio milhão de iPhones ou 2500 viagens ao espaço...