Ryanair criticada por consentir incidente racista a bordo

Uma mulher negra foi insultada por um passageiro que a queria obrigar a mudar de lugar. Elemento da tripulação acabou por pedir à mulher para sair e sentar-se noutra fila, tal como mostra o vídeo partilhado por outro passageiro

O vídeo foi partilhado por um passageiro e gerou ao longo desta segunda-feira várias reações de indignação. Nas imagens, um homem insiste que a mulher sentada a seu lado na fila do avião saia do lugar e em tom alterado dirige-lhe comentários de teor racista, como “negra e feia”. A dado momento, um membro da tripulação do voo da Ryanair tenta acalmar os ânimos, mas acaba por pedir à mulher que mude de lugar, o que colocou também a companhia aérea debaixo de fogo.

Numa reação transmitida através de um porta-voz, a primeira-ministra britânica considerou “abominável” qualquer abuso racista. Sem comentar especificamente este caso, Theresa May afirmou que “quando as pessoas viajam e desempenham a sua vida pública, ninguém deve ser intimidado ou sofrer qualquer tipo de abuso”.

Após as imagens terem sido partilhadas, a polícia do Reino Unido apelou à colaboração de eventuais testemunhas, para que o incidente seja investigado. Acredita-se que tenha ocorrido num avião no aeroporto de Barcelona”, declarou a força policial a operar no aeroporto de Londres Stansted, onde o avião aterrou, e “encorajamos qualquer pessoa com informações a contactar-nos”.

Segundo o relato de David Lawrence, o autor do vídeo, captado com telemóvel, a mulher, já idosa, estava sentada duas filas atrás dele no lado oposto do avião, acompanhada da filha, sentada atrás.

“Eu ouvi a voz de um homem atrás de mim, muito alta, muito agressiva, a gritar: 'Afaste-se do meu lugar. Mexa os pés agora. Eu tenho de passar'”, relatou Lawrence à CNN, defendendo que a atitude correta era o membro da tripulação chamar o piloto e fazer o homem sair do avião.

Num comunicado divulgado no domingo, a Ryanair disse estar ciente do vídeo e ter reportado o assunto à Polícia de Essex. Não acrescentou, porém, qualquer outro comentário.