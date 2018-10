Nova Zelândia proíbe venda de casas a estrangeiros. Quer acabar com os “inquilinos na própria terra”

A Nova Zelândia proibiu a compra de casas por estrangeiros. É a regra geral da lei que entrou em vigor no domingo. Para contrariar uma abrupta subida dos preços que já torna aquele o país onde é maior o desfazamento do preço das casas e o nível de rendimentos, a partir de agora só naturais de alguns outros países - como Austrália e Singapura - bem como estrangeiros que já residam no país, poderão adquirir habitação.

A interdição só se aplica a casas já existentes, não às que se vierem a construir, onde os estrangeiros poderão ser donos de 60%. Mesmo assim, foi bastante criticada pelos profissionais da indústria imobiliária, para quem a solução para o problema da habitação, cuja existência todos reconhecem (num país de 4,7 milhões de habitantes, faltam 100 mil casas, e apenas um quarto das pessoas são proprietárias), é aliviar as regulamentações.

Para o Governo trabalhista, eleito o ano passado com a promessa de tomar ação decisiva na matéria, a questão é simples. Notando a quantidade de estrangeiros com dinheiro, sobretudo asiáticos, que se instalam no país para gozar a qualidade de vida e talvez com outros motivos, um ministro-adjunto das finanças disse que os neozelandeses se estavam a tornar "inquilinos na sua própria terra" e que "o grande sonho de ter casa própria" deixou de ser possibilidade geral.

O preço das casas subiu em média 60% nos últimos anos, tendo quase duplicado em Auckland, a maior cidade. Durante o anterior governo, de centro-direita, num único ano terão sido vendidos 454 mil hectares de terra, correspondentes a mais de 3% dos terrenos agrícolas.