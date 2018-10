Medida contra pessoas transgénero destina-se a proteger “toda a gente”, diz Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira que pretende proteger o país com uma nova medida contra as pessoas transgénero. A reação surge na sequência de uma notícia que dava conta que a sua Administração estava a considerar definir o género como masculino ou feminino com base na genitália na altura do nascimento, o que motivou uma condenação generalizada.

“Há muitos conceitos diferentes neste momento. Há muitas coisas diferentes a acontecer em relação ao transgénero neste momento”, afirmou Trump, reagindo a um protesto em frente à Casa Branca e a uma enxurrada de críticas nas redes sociais sobre a proposta. Questionado sobre a promessa de campanha que fez no sentido de proteger a comunidade LGBT, Trump respondeu: “Estou a proteger toda a gente. Quero proteger o nosso país”.

De acordo com uma proposta noticiada pela primeira vez pelo jornal “The New York Times” no domingo, a Administração Trump reduzirá a definição de género a masculino ou feminino na altura do nascimento e esta será imutável ao longo da vida. A avançar, a medida retirará o reconhecimento e a proteção de pessoas transgénero segundo as leis de direitos civis promovidas pela Administração de Barack Obama na saúde, nas escolas e nas forças armadas.

Proposta de Trump é cientificamente imprecisa e pode prejudicar saúde, acusam médicos

Cerca de 1,4 milhões de adultos dos EUA identificam-se como transgénero, segundo uma estimativa do Instituto Williams, um centro de investigação da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, focada na orientação sexual e lei de identidade de género e políticas públicas.

A proposta de Trump acontece pouco mais de uma semana depois de a cidade de Nova Iorque ter criado a opção “X”, de género neutro, para as certidões de nascimento, juntando-se à Califórnia, Oregon, estado de Washington e Nova Jérsia e oferecendo uma terceira categoria de género nos documentos de identidade emitidos pelo Governo.

Especialistas médicos ouvidos pela agência Reuters disseram que definir género com base na genitália na altura do nascimento é cientificamente impreciso e pode prejudicar a saúde dos pacientes. Além disso, a nova medida será impossível de aplicar aos bebés “intersexo” que nasceram com genitália ou órgãos reprodutivos ambíguos, acrescentam os médicos.