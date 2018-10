Jovem que recusou sentar-se num avião para impedir que afegão fosse deportado acusada por tribunal sueco

Segundo o despacho da acusação, Elin Ersson violou o ato da aviação sueca ao permanecer de pé quando o avião estava pronto para descolar. O defensor público da jovem disse que ele e a sua cliente ficaram “surpreendidos com a decisão do Ministério Público”. O afegão tinha visto o seu pedido de asilo rejeitado e, apesar do protesto, acabaria por ser deportado

O Ministério Público sueco emitiu na sexta-feira uma acusação contra a jovem que recusou sentar-se num avião para impedir que um afegão fosse deportado, atrasando a descolagem. Elin Ersson transmitiu em direto o seu protesto, a 23 de julho, a partir de um voo da Turkish Airlines, no aeroporto de Landvetter, em Gotemburgo. O homem, de 50 anos, tinha visto o seu pedido de asilo rejeitado e, apesar do ato de desobediência civil de Ersson, acabou por ser deportado. Segundo o despacho da acusação, a jovem violou o ato da aviação sueca ao permanecer de pé quando o avião estava pronto para descolar. Qualquer violação do ato pode implicar uma multa ou uma sentença de prisão até seis meses após condenação. O procurador James von Reis afirmou ao jornal sueco “Svenska Dagbladet” que Ersson “fez isso com a intenção de impedir a partida do avião”. O defensor público da jovem, Tomas Fridh, escreveu no Facebook que ele e a sua cliente ficaram “surpreendidos com a decisão do Ministério Público de a processar”. “A intenção de Elin Ersson quando embarcou na aeronave era fazer um protesto legal. Antes de agir, ela tentou saber quais eram os limites para um protesto legal”, escreveu o advogado. O jurista acrescentou que a jovem estava preparada para seguir as instruções do piloto e abandonou o avião assim que isso lhe foi solicitado. Fridh sublinhou que Ersson não tinha cometido um crime, uma vez que o ato da aviação sueca se aplica apenas a ações no ar e que o voo em questão ainda estava em terra quando ela fez o protesto. O advogado garantiu ainda que a sua cliente irá continuar a lutar contra o repatriamento forçado de refugiados para o Afeganistão.