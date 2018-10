Identificado o autor de ofensas racistas a bordo da Ryanair

A policía de Essex confirmou ter identificado ambos os passageiros envolvidos no episódio passado no avião, no aeroporto de Barcelona, dados que passou para as autoridades espanholas. Queixa por delito de ódio está a ser ultimada

Já foi identificado o passageiro que insultou uma mulher negra a bordo de um voo da Ryanair, tendo a sua identidade sido comunicada às autoridades espanholas. O procedimento segue as vias legais aplicáveis, dado ter sido Espanha a assumir a investigação do caso (o incidente ocorreu quando o avião estava no aeroporto de Barcelona, pronto para partir com destino a Londres).

Através do Twitter, a policía de Essex confirmou ter identificado ambas as partes envolvidas no episódio racista, assegurando que continuará a prestar a assistência necessária durante todo o processo.



Por sua vez, o município de Barcelona adiantou estar a dar seguimento a uma queixa por delito de ódio. Fontes municipais citadas pela “Euronews” acrescentaram que no processo será testemunha David Lawrence, o passageiro que filmou o incidente e partilhou o vídeo no Facebook.

Os factos aconteceram no dia 19 de outubro e valeram duras críticas à própria companhia aérea, pelo facto de ter sido a mulher insultada a ter de mudar de lugar, sem que o britânico autor das ofensas racistas fosse obrigado a abandonar o avião.

O homem chamou “negra, feia e bastarda” à mulher de 77 años sentada a seu lado, falando-lhe em tom alterado e ameaçador.

De origem jamaicana, Delsie Gayle viajava com a filha, depois de ter passado uns dias de férias em Espanha. À ITV News disse ter ficado realmente deprimida com o episódio. “Ia para a cama a pensar: ‘O que é que eu fiz?’ Mas não fiz nada para ele me atacar por causa da cor da minha pele”, comentou. “Choro todas as vezes que me lembro do que aconteceu”, acrescentou.