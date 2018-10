Espanha. Tribunal redige sentença de modo compreensível a vítima com limitações intelectuais

A invulgar iniciativa dos juízes de Madrid poderá constituir um passo importante para que a justiça seja de facto acessível a toda a gente

Um espanhol com deficiência mental séria que foi vítima de fraude por parte da sua companheira e da mãe dela viu os crimes dados como provados pela Audiência Provincial de Madrid, que condenou as duas autoras. Mas o tribunal não se limitou a reconhecer os prejuízos sofridos pelo homem. Também teve o cuidado de lhe apresentar a sentença de um modo que ele a entendesse, recorrendo à ajuda de uma fundação que apoia pessoas com deficiência.

Com 42% de incapacidade reconhecida, inteligência limitada e transtorno de personalidade associado, o homem era vulnerável a ser manipulado. Ao longo de poucos anos, as duas mulheres conseguiram gastar 24 mil euros que lhe pertenciam, além de lhe esgotarem as poupanças através de uma hipoteca imobiliária.

O tribunal condenou-as por fraude, tentativa de fraude e falsificação de documentos. E após redigir a sentença da forma habitual, pediu à Fundação A La Par que a traduzisse para leitura fácil. Nessa versão final, o texto começa por dizer que o "documento é uma sentença judicial de um processo penal" e que "o juiz é quem decide se se castiga ou não uma pessoa que causou dano a alguém".

A seguir explica-se o que é uma denúncia e um julgamento, como se reúnem provas e, claro, o que se passou naquele julgamento em concreto. Por último enunciam-se as conclusões a que o tribunal chegou. O homem tinha-se enamorado de alguém que se aproveitou dele para lhe tirar dinheiro. Aos juízes cabe decidir "se uma determinada situação é justa".

No caso, manifestamente, não foi. Se as mulheres não quiserem ser presas, terão de pagar à vítima três mil euros no prazo de uma semana, mais 300 euros mensais no início de cada mês até devolverem tudo o que lhe roubaram. Assim determina uma sentença que é igual a qualquer outra na sua estrutura, sendo diferente apenas na linguagem que utiliza, sem os típicos "legalismos" que afastam a justiça do cidadão comum.