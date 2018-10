Erdogan: “Temos a certeza que Khashoggi foi assassinado no consulado”

O Presidente da Turquia prometeu na segunda-feira revelar a "verdade nua e crua" sobre a morte de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita que entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro. Mas, na verdade, deu poucas novidades e nem abordou as informações publicadas na imprensa de que haveria audios e vídeos comprometedores.

"Temos a certeza que foi assassinado no consulado", começou por dizer no Parlamento depois de prestar condolências à família de Khashoggi, garantindo ainda que o crime "selvagem" foi planeado com dias de antecedência. De acordo com o governante turco, a equipa que "planeou e executou o assassinato" foi alertada da visita de Khashoggi ao consulado saudita em Istambul.

Erdogan explicou aos deputados que houve duas equipas envolvidas no crime, uma delas com nove elementos, que incluía a presença de generais, que voaram da Arábia Saudita. As autoridades turcas souberam do desaparecimento do jornalista depois de uma queixa da noiva, que temia pela vida do futuro marido.

Como foi avançado pela imprensa, Erdogan confirma que estão detidos e envolvidos nesta trama 18 sauditas no assassinato, sendo que 15 deles dividiram-se em grupos e chegaram em voos diferentes a Istambul. O Presidente da Turquia corrobora a teoria de que houve um duplo que saiu do consulado para se fazer passar por Khashoggi. Os sauditas terão ainda retirado as câmeras de segurança.

"Tive uma conversa telefónica com o rei da Arábia Saudita no dia 14 de outubro e expliquei-lhe a situação, dei-lhe a informação que tínhamos. (...) Eu não tenho dúvidas da sinceridade do rei Salman. Posto isto, é necessário colocar em marcha uma investigação independente. Isto é um assassinato político", atirou Erdogan.

Mas questiona: "Porque estava uma equipa de 15 homens sauditas na Turquia? A mando de quem? Porque não abriram o consulado imediatamente para os investigadores? Porque houve tantas declarações diferentes? Quem é o colaborador local que eliminou o corpo de Khashoggi? Os sauditas têm de responder a estas questões".

E repetiu: "Está claro que houve um assassinato, não percebemos as informações incoerentes. Temos de saber onde está o corpo". Mais: a Turquia vai continuar a investigar o assunto.

O Presidente da Turquia sugeriu ainda que a justiça fosse feita na Turquia, pois o crime aconteceu em território turco. Os deputados aplaudiram.

Os últimos episódios

Arábia Saudita admitiu na sexta-feira que o jornalista Jamal Khashoggi - que desapareceu depois de entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia, a 2 de outubro passado - estava morto, avançou então a televisão estatal do reino.

Na segunda-feira, a imprensa turca publicou novas informações que implicavam o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na morte do jornalista Jamal Khashoggi.

Segundo o diário turco Yeni Safak, o homem apresentado como chefe do comando saudita de 15 agentes que se deslocaram a Istambul para matar o jornalista, entrou diretamente com contacto com o gabinete do príncipe a partir do consulado.

No mesmo dia o Presidente norte-americano afirmou que não estava satisfeito com as explicações de Riade sobre o assassínio do jornalista saudita e disse estar surpreendido com o prazo de um mês anunciado pelos sauditas para a investigação. "Não estou satisfeito com o que ouvi", declarou Donald Trump, nos jardins da Casa Branca.

Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.

Jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.