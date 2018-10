Destroços de embarcação da Grécia Antiga encontrados no Mar Negro. São os mais antigos do mundo

Um grupo de arqueologistas que se dedica especialmente a estudar o Mar Negro encontrou um tesouro muito bem preservado a cerca de dois quilómetros de profundidade: a mais antiga embarcação naufragada de que há registo. Os destroços pertencem, segundo os cientistas, a um barco de origem na Grécia Antiga e terão mais de 2400 anos. O leme, o mastro e os bancos onde se sentavam os remadores estão intactos, preservados pela falta de oxigénio a esta distância da atmosfera.

“Nunca pensei que fôssemos encontrar um navio da Antiguidade Clássica, debaixo de dois quilómetros de água. Irá mudar a nossa percepção de como se navegava e de como se construíam embarcações na Antiguidade”, disse o professor Jon Adams, o principal investigador do projeto Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP), citado pelo diário “The Guardian”.

Os mergulhadores da equipa dizem que não vão tentar retirar a embarcação do local onde foi encontrada mas garantiram que os pedacinhos que foram recolhidos para análise confirmam que é “o mais antigo destroço marítimo conhecido”, disse Adams.

Quanto a que tipo de embarcação seria, os investigadores acreditam tratar-se de um barco de transporte de mercadorias como aquele que aparece pintado em alguns vasos da época, e do qual não havia, até aqui, vestígios palpáveis, apenas representações artísticas.

O MAP percorreu mais de dois mil quilómetros no fundo do mar e encontrou mais de 60 carcaças de barcos nas profundezas no Mar Negro. O mais recente é do século XVII e os mais antigo, com excepção da embarcação grega, é da época romana.