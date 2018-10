Brexit. Quase 30 Prémios Nobel apelam à liberdade de movimento e financiamento para a ciência

Alguns dos maiores nomes da ciência exortam os decisores políticos a chegarem a um acordo sobre o Brexit para evitar danos na investigação britânica e europeia. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela BBC, que cita uma carta endereçada à primeira-ministra britânica, Theresa May, e ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Assinada por 29 cientistas laureados com o Prémio Nobel e seis detentores da medalha Fields, atribuída a matemáticos com menos de 40 anos, a missiva defende que a ciência precisa do “fluxo de pessoas e ideias através das fronteiras” e surge numa altura em que muitos cientistas estão a considerar deixar o Reino Unido.

Ainda segundo a carta, a ciência pode ajudar a enfrentar desafios globais como o tratamento de doenças, a geração de energia limpa e a garantia de fornecimento de alimentos mas, para isso, precisa de reunir os investigadores mais talentosos. O Reino Unido e a União Europeia (UE) “devem agora esforçar-se por assegurar que a investigação sofre o menor dano possível”, acrescenta.

O financiamento e a liberdade de movimento são as duas grandes preocupações. Ao longo dos anos de pertença à UE, os cientistas ingleses conseguiram mais fundos europeus do que aqueles que o país pagou. Havia a esperança de que o Reino Unido pudesse negociar rapidamente uma nova relação científica com a UE, com um estatuto de associado semelhante ao da Suíça. No entanto, isso ainda não aconteceu.

Por outro lado, sem liberdade de movimento, os talentos científicos mais brilhantes podem ver-se atrasados pela burocracia de terem de se candidatar a um visto.