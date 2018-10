Theresa May dirá à Câmara dos Comuns que 95% do acordo do Brexit já está concluído

A primeira-ministra britânica Theresa May vai dizer esta segunda-feira à Câmara dos Comuns que 95% do acordo do Brexit já está concluído. Segundo o jornal inglês “The Guardian”, a chefe do Governo deverá confirmar que acordou com a União Europeia (UE) o futuro estatuto de Gibraltar, desenvolveu um protocolo sobre a base militar do Reino Unido em Chipre e chegou a acordo quanto a um mecanismo para resolver quaisquer disputas futuras com a UE.

O jornal refere que May, que até agora sempre insistiu em manter em segredo as negociações sobre a saída do Reino Unido da UE, dá o invulgar passo de informar a câmara baixa do Parlamento em antecipação. As declarações desta segunda-feira servirão para tentar aplacar as duras críticas dos conservadores, que a acusam de não ter feito qualquer progresso na cimeira europeia da semana passada, além de sinalizar que estaria disponível para alargar o período de transição pós-Brexit.

Foi um fim de semana agitado em Downing Street, que fez duas videoconferências com ministros do Governo para os atualizar sobre a cimeira de Bruxelas antes da reunião ministerial agendada para esta terça-feira. O acordo de saída inclui o tratado legal que o Reino Unido vai assinar com a UE para concluir a sua saída até 29 de março do próximo ano. May deverá dizer esta segunda-feira que os contornos do acordo estão agora claros na sua grande maioria, avança o “Guardian”.

Mais de meio milhão contra o Brexit no segundo maior protesto do século

No sábado, uma marcha anti-Brexit juntou em Londres cerca de 700 mil pessoas, segundo os organizadores. Na origem deste protesto está a campanha “People’s Vote”, que reivindica um novo referendo ao resultado das negociações para o Brexit por acreditarem que o resultado será muito diferente do obtido com a campanha para o referendo de 2016, que determinou a saída britânica da UE.

Eram inicialmente esperadas cerca de 100 mil pessoas mas o número de manifestantes acabou por ser muito maior. Esta já é considerada a segunda maior manifestação do século no país, a seguir à marcha contra a guerra no Iraque.

Antes de se iniciar o protesto, o presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, pediu a realização de um referendo que dê aos britânicos a opção de permanecer na UE. “Algumas das promessas feitas há dois anos não se materializaram. Na altura, ninguém falou da possibilidade de um mau acordo ou de não haver mesmo um acordo”, disse Khan em declarações à Sky News.