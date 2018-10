Retirar EUA de tratado sobre armas nucleares com a Rússia “não é o trabalho de uma grande mente”, sugere Gorbachev

A decisão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de se retirar do tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla em inglês) “não é o trabalho de uma grande mente”. Quem o diz é Mikhail Gorbachev, que em 1987 assinou o tratado com o então Presidente norte-americano Ronald Reagan.

Em entrevista à agência de notícias russa Interfax, o último líder soviético classificou este domingo a decisão de Trump como “muito estranha”. “Rejeitar o INF é um erro”, afirmou Gorbachev, questionando-se: “Eles realmente não percebem em Washington ao que isto pode levar?”.

“Sob nenhuma circunstância devemos romper acordos antigos de desarmamento. Todos os acordos destinados ao desarmamento nuclear e à limitação de armas nucleares devem ser preservados para proteger a vida na Terra”, acrescentou ainda Gorbachev, atualmente com 87 anos.

“Infelizmente, a Rússia não honrou o acordo”, acusa Trump

Ao anunciar no sábado que iria retirar os EUA do tratado, Trump citou violações russas. “Infelizmente, a Rússia não honrou o acordo e, por isso, vamos terminar e retirar-nos do acordo”, disse o Presidente norte-americano num comício político em Elko, no Nevada.

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai pedir explicações sobre a decisão quando se reunir esta semana em Moscovo com o conselheiro nacional de Trump, John Bolton. O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, apelidou entretanto os planos de uma retirada unilateral de “muito perigosos” e disse que a Rússia poderia responder com meios técnicos não especificados.

Em 2007, Putin tinha sugerido que o tratado já não servia os interesses da Rússia. Ainda assim, o acordo permaneceu em vigor. Os EUA notificaram formalmente a Rússia de suspeitas de violações em 2014 devido ao desenvolvimento de mísseis proibidos.

O acordo exige a eliminação de mísseis de curto e médio alcance lançados a partir de terra, tendo ajudado a retirar as superpotências da postura nuclear da Guerra Fria.