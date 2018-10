PM da Austrália pede desculpa em nome da nação às vítimas de abuso sexual de crianças

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, pediu esta segunda-feira desculpa, em nome da nação, às vítimas de abuso sexual de crianças. O gesto surge na sequência de um inquérito de cinco anos que concluiu que dezenas de milhares de crianças sofreram abusos nas instituições do país ao longo de décadas.

“Hoje, reconhecemos finalmente e confrontamos os gritos perdidos das nossas crianças. Devemos ser humildes ao ponto de cairmos diante daqueles que foram abandonados e implorar-lhes que aceitem as nossas desculpas”, disse o chefe do Governo.

“Porque é que os gritos de crianças e pais foram ignorados? Porque foi o nosso sistema de justiça cego à injustiça? Porque demorou tanto tempo a agir?”, questionou-se Morrison. No final do discurso, que foi acompanhado por centenas de pessoas vindas de vários pontos do país, o Parlamento de Camberra fez um minuto de silêncio.

Maior número dos abusos aconteceu em instituições católicas

O inquérito, concluído em dezembro do ano passado, ouviu mais de oito mil vítimas sobre abusos em igrejas, escolas e clubes desportivos, entre outras organizações. Mais de 15 mil pessoas terão entrado em contacto com os investigadores, levantando acusações sobre mais de quatro mil instituições.

Os ministros religiosos e os professores foram os abusadores mais referidos, enquanto o maior número dos abusos aconteceu em instituições católicas, concluiu o relatório.