O Governo paralelo dos independentistas catalães

A Catalunha vai ter um Conselho da República a funcionar no estrangeiro. É um governo paralelo, mas patrocinado pelo governo regional legítimo para internacionalizar a luta pela independência. É apresentado no dia 30, em Barcelona, mas sem a presença do futuro chefe, Toni Comín, autoexilado com Carles Puigdemont na Bélgica.

Pedro Cordeiro Editor da Secção Internacional Editor da Secção Internacional