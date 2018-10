Khashoggi. Presidente da Turquia promete revelar “a verdade nua e crua” no prazo de dois dias

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, garantiu este domingo que as autoridades do país “irão revelar a verdade nua e crua” sobre a morte e possível desmembramento do jornalista saudita Jamal Khashoggi no prazo de 48 horas.

Durante as primeiras duas semanas, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e outros oficiais sauditas disseram que o jornalista abandonou o consulado em Istambul livremente e que nada sabiam sobre o seu paradeiro. Na semana passada, a Arábia Saudita anunciou que Khashoggi foi acidentalmente estrangulado numa disputa com agentes dos serviços de informação do reino.

Na nova versão, a missão dos agentes seria persuadir o jornalista a voltar voluntariamente para a Arábia Saudita.

“Foi cometido um erro monumental, agravado pela tentativa de o esconder”, diz MNE saudita

“Obviamente cometeu-se um tremendo erro”, reforçou este domingo o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir, em entrevista à Fox News. “Descobrimos que foi morto no consulado. Não sabemos como, em detalhe. Não sabemos onde está o corpo”, declarou o chefe da diplomacia saudita, a partir de Riade.

“Os indivíduos que fizeram isso atuaram fora do seu campo de responsabilidade. Foi cometido um erro monumental, agravado pela tentativa de o esconder”, disse o ministro, acrescentando que o príncipe herdeiro “não foi informado” da operação nem esta foi autorizada pelo poder.

O rei Salman “está determinado” em fazer com que os responsáveis pela morte do jornalista “prestem contas” e em “adotar procedimentos para os serviços secretos que impeçam a repetição de acontecimentos idênticos”, indicou o ministro.

Erdogan aproveitará oportunidade para se fazer passar por defensor da imprensa livre, escreve o NYT

O estatuto de Khashoggi como residente dos EUA e colunista do jornal “The Washington Post”, juntamente com a manipulação desajeitada do escândalo por parte dos sauditas, apresentaram a Erdogan uma oportunidade para infligir danos ao príncipe herdeiro, um aliado cordial em público mas um feroz rival em privado, escreve o diário “The New York Times” na sua edição desta segunda-feira.

Erdogan, cujo Governo está entre os maiores carcereiros de jornalistas, pode fazer-se passar por defensor da imprensa livre ao pedir justiça no caso de Khashoggi, acrescenta o jornal.