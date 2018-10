Jordânia quer de volta terrenos que cedeu a Israel em 1994

Em 1994 Israel e Jordânia assinaram um acordo de paz que previa, entre outras coisas, dois cenários: os israelitas reconheciam a soberania daquele país e asseguravam duas parcelas de território jordano. Agora, o rei Abdullah II anunciou que al-Ghumar e al-Baqura voltarão a pertencer à Jordânia, conta a “Al Jazeera”.

A cedência ou aluguer dos terrenos, diz o acordo, prevalecia durante 25 anos. A renovação do mesmo teria de ser confirmada até quinta-feira, dia 25 de outubro mas o rei tem outros planos. “Estamos a exercer a nossa soberania no nosso território. A nossa prioridade nestas circunstâncias regionais é proteger os nossos interesses e fazer o que é necessário pela Jordânia e pelos jordanos”, disse Abdullah II este domingo, aqui citado pelo “New York Times”. O diário norte-americano dá conta de muita pressão interna para reverter o acordo e recuperar os terrenos.

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, reconheceu o direito da Jordânia de recuperar o território, mas avançou que espera entrar em negociações com aquele país para “prolongar o acordo existente”. Os acordos de paz com a Jordânia e Egito, diz Netanyahu, “são pilares da estabilidade na região”.

Os terrenos em causa, al-Ghumar, com 405 hectares e perto da fronteira com a Jordânia, e al-Baqura, um pequeno terreno perto do rio Yarmouk, são usados maioritariamente por agricultores israelitas. Os terrenos em causa, explica a AJ, são controlados por Israel desde 1948, por isso fica por saber-se em que condições e quando serão devolvidos à Jordânia.