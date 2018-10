Egito prende economista após publicação de livro crítico sobre crises económicas e sociais do país

A detenção de Abdel Khalik Farouk acontece dias depois de a imprensa nacional ter noticiado que cópias do seu livro, intitulado “Is Egypt really a poor country?”, foram apreendidas pelas autoridades junto de um editor. O economista será apresentado esta segunda-feira ao Ministério Público, que especificará as suas acusações contra ele

A polícia egípcia prendeu o economista Abdel Khalik Farouk após a publicação do seu mais recente livro, no qual analisa criticamente as crises económicas e sociais do país. A informação foi avançada pela esposa do autor e por um advogado, citados pelas agências de notícias. A detenção de Farouk este domingo aconteceu dias após a imprensa nacional ter noticiado que cópias do seu livro, intitulado “Is Egypt really a poor country?” (O Egito é mesmo um país pobre?), foram apreendidas pelas autoridades junto de um editor. Três agentes da polícia foram a casa do economista, prenderam-no e esclareceram que a prisão estava relacionada com o livro, segundo o relato da esposa. Mais tarde, ela foi autorizada a levar alimentos, medicamentos e roupas ao marido a uma esquadra de polícia local. O advogado Gamal Eid, que dirige uma rede árabe de informação sobre direitos humanos, disse à agência AFP que Farouk foi “oficialmente preso” e será apresentado esta segunda-feira ao Ministério Público, que especificará as suas acusações contra ele. A Al Jazeera recorda que desde que o Presidente Abdel Fattah el-Sisi chegou ao poder, em 2014, grupos de direitos humanos acusam as autoridades egípcias de reprimirem toda a divergência. As autoridades dizem que o objetivo é lutar contra o terrorismo e o que apelidam de “disseminação de informações falsas”.