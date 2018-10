Câmaras ocultas em casas de banho públicas e provadores: a nova epidemia na Coreia do Sul

Nos últimos meses a Coreia do Sul conheceu uma realidade que preocupa as autoridades, o Governo e, principalmente, os cidadãos. A instalação de câmaras ocultas em casas de banho públicas, provadores em lojas e outros lugares públicos é um fenómeno emergente. É uma epidemia, conta este artigo da Al Jazeera (AJ). Ou uma “sentença de morte”, como lhe chama um ativista de direitos humanos.

As mulheres são o principal alvo dos criminosos, que muitas vezes são os namorados. Aquelas filmagens são depois vendidas para sites pornográficos. Por exemplo, de acordo com a AJ, um vídeo de uma mulher a despir-se num provador ou a ter sexo pode ser vendido por um valor a partir dos 78 euros.

Esta nova realidade levou à mudança da rotina na limpeza e manutenção das casas de banho públicas, pois agora, alertados, quem as limpa procura câmaras ocultas.

As mulheres têm ido para a rua protestar, exigindo uma intervenção mais agressiva por parte do Governo sul-coreano. Em abril, foi criada uma equipa que acompanha as vítimas, nomeadamente ajudando a remover os vídeos da Internet.

Segundo a AJ, esta task force já trabalhou em 15 mil casos e aconselhou mais de 3000 vítimas.

“A situação está fora de controlo. (...) As vítimas sofrem de depressão porque isto não tem fim. Fica na Internet para sempre. É uma sentença de morte social”, explica Ryu-Hye-jin, um membro de um instituto de direitos humanos focado nas mulheres.