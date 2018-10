Jordânia cancela partes do tratado de paz com Israel

Após manifestações realizadas esta sexta-feira em Amã, o Rei Adbulah, da Jordânia, anunciou que não vai renovar dois anexos do acordo de paz com Israel, assinado em 1994. Estes anexos dizem respeito à cedência a Israel, por um período de 25 anos, de dois territórios sob soberania jordana — conhecidos como Baqoura e Ghumar em árabe e Naharyaim e Zofar em hebraico, respetivamente. O prazo para a renovação da cedência dos direitos expira na próxima quinta-feira.

“Baqoura e Ghumar estão no topo das nossas prioridades. A nossa decisão é a de acabar com os anexos do tratado de paz sobre Baqoura e Ghumar, de acordo com a vontade de que todas as nossas decisões sirvam a Jordânia e o povo jordano”, disse o Rei Abdulah através do Tweeter.

A decisão surge depois de manifestações que decorreram esta sexta-feira em Amã e de pressões exercidas pelo próprio Parlamento jordano para que a totalidade do tratado seja denunciada.