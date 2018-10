Descarrilamento de comboio em Taiwan faz pelo menos 18 mortos e 175 feridos

O descarrilamento de um comboio perto da capital de Taiwan, no distrito de Yilan, provocou pelo menos 18 mortos e 175 feridos, de acordo com as autoridades citadas pela Reuters. Este já é o pior acidente ferroviário da ilha dos últimos 30 anos. As causas ainda são desconhecidas.

O comboio Puyuma Expresso 6432 efetuava a ligação entre Shulin e Taitung, com mais de 300 passageiros, e descarrilou pelas 16h50 locais (9h50 em Lisboa), segundo uma declaração do Governo. De acordo com o porta-voz do ministro da Defesa, vários passageiros tiveram morte imediata, ao ficarem esmagados quando o vagão em que viajavam capotou, e estavam a ser identificados pelas autoridades.

Das oito carruagens que saíram da linha, quatro capotaram. A maioria das mortes ocorreu nos vagões dianteiros, sendo ainda incerto o número de pessoas presas no interior da composição. Os feridos foram transportados para vários hospitais, segundo o Serviço Nacional de Bombeiros, enquanto prosseguem as operações de salvamento, desconhecendo-se se entre as vítimas há algum cidadão estrangeiro.

Seguiam 366 passageiros a bordo do comboio, que fazia um percurso normalmente realizado também por turistas. Centenas de militares e membros de equipas de resgate ajudavam nas operações, segundo a agência Reuters.

Já foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente, de acordo com a administração dos caminhos de ferro de Taiwan. "O comboio estava em boas condições", garantiu o diretor Lu Chieh-Shen, em conferência de imprensa.

A agência de notícias de Taiwan diz que este é já o acidente com mais mortos desde 1981 quando uma colisão de comboios matou 30 pessoas.