Bomba no Afeganistão faz 11 mortos no segundo dia das eleições

Pelo menos 11 civis morreram este domingo, na explosão de uma bomba à beira de uma estrada na província afegã de Nangarhar, elevando para 38 o número de mortos em dois dias de eleições legislativas e regionais.

O porta-voz do governador da província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, indicou que seis crianças estão entre as vítimas do atentado. No sábado, um ataque suicida numa assembleia de voto em Cabul matou pelo menos 13 pessoas, civis e polícias.

No primeiro dia das eleições, 27 civis e 11 elementos das forças de segurança foram mortos e mais de 100 outras pessoas ficaram feridas, em quase 200 ataques em todo o país.

O atentado deste domingo, numa região em que grupos armados talibãs e do Estado Islâmico estão ativos, não foi reivindicado.

O ato eleitoral no Afeganistão continua marcado pelo caos e pela violência, que causou atrasos e interrupções na votação. O responsável pela Comissão Eleitoral afirmou que no sábado votaram mais de três dos 8,8 milhões de eleitores.