Marcha anti-Brexit junta mais de meio milhão de pessoas em Londres

A marcha anti-Brexit que se realizou este sábado em Londres juntou cerca de 700 mil pessoas, segundo os organizadores, citados pelo jornal britânico "The Guardian". Na origem deste protesto está a campanha "People's Vote", que reivindica um novo referendo ao resultado das negociações para o 'Brexit' por acreditarem que o resultado será muito diferente do obtido com a campanha para o referendo de 2016 que determinou a saída britânica da União Europeia.

Eram inicialmente esperadas cerca de 100 mil pessoas, mas o número de manifestantes veio a confirmar-se ser muito maior. Esta já é tida como a segunda maior manifestação do século no país, a seguir à marcha contra a guerra no Iraque.

O presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, pediu este sábado a realização de um referendo que dê aos britânicos a opção de permanecer na UE, no início de uma manifestação na capital britânica. "Algumas das promessas feitas há dois anos não se materializaram. Na altura, ninguém falou da possibilidade de um mau acordo ou de não haver mesmo um acordo", disse Khan em declarações à Sky News, antes do início do protesto.

"Ninguém disse que não teríamos acesso ao mercado único, ninguém falou na possibilidade de ser prejudicada a saúde pública", acrescentou, considerando que "não se pode confiar nos políticos para tomar a decisão correta".

VICKIE FLORES

Apoio público a crescer

Uma petição iniciada pelo diário "The Independent" já foi assinada por quase um milhão de pessoas e o apoio público tem vindo a crescer, contando com o empenho de deputados como o trabalhista Chuka Umunna, as conservadoras Tory Sarah Wollaston e Anna Soubry, o líder dos Liberais Democratas, Vince Cable, e a deputada do partido Verde, Caroline Lucas.

Outras personalidades favoráveis incluem a atriz Lena Headey, o cantor Bob Geldof, o escritor Michael Morpurgo, o compositor e comediante Tim Minchin, os atores Dominic West e Patrick Stewart e o antigo futebolista Jamie Carragher.

Várias pessoas, como o milionário co-fundador da marca de roupa Superdry, Julian Dunkerton, o escritor Ian McEwan ou os antigos ministros do partido Trabalhista David Miliband e Peter Mandelson contribuíram com dinheiro para pagar autocarros para transportar pessoas de fora de Londres.

No primeiro referendo sobre a saída britânica da UE, que decorreu em junho de 2016, 51,9% dos votantes pronunciaram-se a favor da saída. A questão de um novo referendo causou divergências no último congresso do Partido Trabalhista, em setembro, com o líder da formação, Jeremy Corbyn, a defender que o seu principal objetivo é a convocação de eleições.

A alguns meses da data prevista para o Reino Unido deixar a UE, a 29 de março de 2019, as negociações entre Londres e Bruxelas continuam bloqueadas, em particular sobre a fronteira irlandesa, permanecendo a incerteza sobre a forma como será essa saída.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse na quinta-feira estar a considerar prolongar o período de transição entre a saída da UE e a entrada em vigor de um acordo que regule as relações entre o Reino Unido e o bloco comunitário para além de dezembro de 2020.