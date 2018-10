Vinte homens condenados por abuso de menores no norte de Inglaterra

Casos dos réus foram decididos em três julgamentos distintos, o último dos quais só se concluirá no próximo dia 1 de novembro com a sentença

Vinte homens de um gangue foram condenados este ano no Reino Unido por violação ou abuso sexual de 15 raparigas menores, entre 2004 e 2011, em Huddersfield (norte de Inglaterra), anunciaram nesta sexta-feira fontes judiciais.

Os casos dos réus foram decididos em três julgamentos distintos, o último dos quais só se concluirá no próximo dia 1 de novembro com a sentença, mas existiam restrições à divulgação dos processos, que foram levantadas hoje após reclamações de meios de comunicação social, segundo o 'site' do jornal britânico Metro.

Amere Singh Dhaliwal, 35 anos, que os procuradores disseram ser o líder do gangue, foi considerado culpado de 22 acusações de violação e condenado a pelo menos 18 anos de prisão. O juiz que o sentenciou classificou de "desumano" o modo como Dhaliwal tratava as raparigas e disse que este era um dos piores casos de abuso sexual no Reino Unido.

No mesmo julgamento foram condenados outros sete homens a penas entre os oito e os 18 anos de prisão, enquanto num segundo processo outros oito homens receberam penas entre os cinco e os 18 anos. No terceiro julgamento foram condenados outros quatro membros do gangue, que conhecerão a sentença no próximo dia 01 de novembro.

As raparigas tinham na altura dos factos entre 11 e 17 anos e encontravam-se numa situação pessoal ou familiar frágil. Os homens, na maioria de origem paquistanesa, prometiam-lhes afeto, drogas e álcool para abusar delas.

Estes são os casos mais recentes de uma série de processos judiciais contra a exploração sexual de menores envolvendo homens maioritariamente de origem paquistanesa. A situação fez aumentar tensões raciais e críticas quer às autoridades locais, que não conseguiram proteger raparigas vulneráveis, quer à polícia, que muitas vezes não ouviu as vítimas.