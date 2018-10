Trump elogia republicano que agrediu jornalista. “Ele é dos meus”

A ofensa aconteceu já há um ano mas Trump, por razões que continuam por explicar, decidiu voltar agora ao assunto e voltou de uma forma que gerou polémica. “Qualquer tipo que agrida alguém tem o meio apoio. Ele é um tipo incrível, duro de roer”, afirmou o Presidente norte-americano durante um comício em Montana, na quinta-feira, perante os risos do seus apoiantes.

As suas palavras de elogio eram dirigidas ao congressista Greg Gianforte, que no ano passado agrediu um correspondente do “Guardian”, Ben Jacobs, depois de ter sido questionado sobre cuidados de saúde. Na altura, Greg Gianforte apresentou uma versão diferente, e falsa, conforme concluíram as autoridades, dos acontecimentos e que a polícia - disse que o jornalista agarrou-o pelo pulso e atirou-o ao chão.

Durante o comício em Montana, Trump disse que estava em Roma com outros líderes mundiais quando soube o que tinha acontecido. Na altura, começou por pensar que as notícias iriam prejudicar gravemente Gianforte, que seria “terrível” para ele, mas depois terá chegado a outra conclusão. “Pensei - ‘Espera, eu conheço muito bem o estado de Montana. Se calhar isto até vai beneficiá-lo. E beneficiou”.

Gianforte acabaria por se assumir como culpado numa carta de pedido de desculpas ao jornalista, pagou uma indemnização de 385 dólares (cerca de 334 euros), fez 40 horas de serviço comunitário e 20 horas de terapia. Doou ainda 5o mil dólares (perto de 40 mil euros) ao Comité de Proteção de Jornalistas.

As declarações de Trump no comício “são um convite a outros ataques a jornalistas”

Além das críticas ao conteúdo dos comentários, houve quem criticasse o timing em que eles foram feitos, como é o caso de John Mulholland, editor do “Guardian” nos EUA. “Celebrar um ataque contra um jornalista que estava simplesmente a fazer o seu trabalho constitui um ataque à primeira emenda por alguém que jurou defendê-la”. Para o editor, as declarações de Trump no comício “são um convite a outros ataques a jornalistas, tanto aqui como no resto do mundo, onde eles já enfrentam enormes ameaças”. “Espero que pessoas decentes denunciem estes comentários e espero que o Presidente peça desculpa em nome de todos os jornalistas.”

Continua-se bastante longe de saber o que aconteceu efetivamente ao jornalista saudita Jamal Khashoggi, que vivia nos EUA e desapareceu depois de entrar no consulado saudita em Istambul, a 2 de outubro, onde entrou para ir buscar uns papéis de que precisava para se casar.

Na quinta-feira, Trump disse que todos indícios apontam para que Khashoggi tenha sido de facto assassinado, acrescentando que se se vier a provar a morte e o envolvimento dos sauditas, “haverá consequências muito sérias”. O Presidente norte-americano também negou esta semana estar a encobrir ou a proteger a Arábia Saudita.

Mas John Mulholland não foi o único a criticar Trump. Fizeram-no outros jornalistas, britânicos e americanos - “Gianforte é um criminoso. Ele assumiu-se culpado do ataque e o Presidente bajulou um criminoso por ter cometido um crime”, afirmou Binyamin Appelbaum, correspondente do “New York Times”, secundado por um repórter do mesmo jornal que sublinhou que foi a “primeira vez que Trump elogiou aberta e diretamente um ato de violência contra jornalistas em solo americano” - fê-lo a organização de escritores PEN America - que em comunicado afirmou que “o elogio explícito” de Trump a Gianforte “mostra que a hostilidade da Casa Branca em relação aos jornalistas subiu uma série de níveis” - e fê-lo o Governo britânico, dizendo, através de uma porta-voz da primeira-ministra Theresa May, que “qualquer violência ou intimidação a jornalistas é completamente inaceitável”.