Presidente turco anuncia cimeira sobre a Síria em Istambul

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, vai ser o anfitrião de uma cimeira sobre a Síria que terá lugar no próximo dia 27 de outubro em Istambul. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo porta-voz da Presidência turca, Ibrahim Kalin.

A cimeira reunirá os Presidentes de França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, assim como a chanceler alemã, Angela Merkel, com o objetivo de “unir esforços” com vista a uma solução para o conflito no país.

Segundo o Palácio do Eliseu, a reunião terá como prioridade discutir a melhor forma de evitar uma catástrofe humanitária na região de Idlib, o último reduto dos rebeldes na Síria.

Em setembro, os Presidentes da Turquia e da Rússia acordaram a criação de uma zona desmilitarizada em Idlib para separar as posições das forças governamentais e das milícias da oposição.