Para combater a malária, mosquitos geneticamente modificados são largados no Burkina Faso

A doença mata milhares de pessoas nesse país anualmente. Muitas delas são crianças com menos de cinco anos

Dez mil mosquitos geneticamente modificados são ser largados numa vila do Burkina Faso, como parte de um projeto contra a malária nesse país africano. Os mosquitos, quase todos machos, não poderão ter descendência. Se os resultados forem os esperados e a experiência se alargar a uma escala vasta, poderá contribuir para reduzir a presença desses insetos no país.

É mais uma iniciativa anti-malária apoiada pela Fundação Bill and Melinda Gates. A doença terá morto umas quatro mil pessoas no Burkina Faso o ano passado, muitas delas crianças (em todo o mundo, o número aproxima-se do meio milhão). Sabe-se que é transmitida pela fêmea do mosquito.

Para já, o objetivo é conseguir informação sobre a distribuição e longevidade dos insetos. "É um passo muito importante para adquirir conhecimento e experiência", explicou uma responsável do consórcio que lançou o projeto. "Embora não vá ter um impacto na malária, é uma parte da luta e uma forma de aprender mais sobre mosquitos geneticamente modificados".

Mosquitos desse tipo já antes foram libertados noutros países, mas nunca em África. Agora, depois do Burkina Faso, deverá ser a vez do Uganda e do Mali.