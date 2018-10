“Não estou certa de que ele esteja vivo”, diz mulher do ex-presidente da Interpol sob custódia da China

A mulher do ex-presidente da Interpol Meng Hongwei não tem a certeza de que o marido esteja vivo. Numa entrevista à BBC, divulgada esta sexta-feira, Grace Meng disse que ela e os seus dois filhos aguardam notícias de Hongwei desde que a 25 de setembro ele voou de França para a China.

“Eu digo-lhes que o papá está numa longa viagem de negócios. Queremos ouvir a voz dele”, contou. No mês passado, depois de receber uma mensagem enigmática do marido através do WhatsApp, dizendo “Espera pela minha chamada”, seguida do emoji de uma faca, Grace reportou o desaparecimento de Hongwei.

A polícia francesa começou uma investigação e a Interpol pediu explicações a Pequim. A organização internacional de polícia criminal recebeu entretanto um pedido de demissão de Hongwei e, a 7 de outubro, as autoridades chinesas anunciaram que ele estava sob sua custódia e a ser investigado por suborno.

“Eles podem fazer qualquer coisa. Nem consigo imaginar”

“Penso que é perseguição política. Não estou certa de que ele esteja vivo. Eles são cruéis. Eles são sujos”, disse Grace, que já tinha relatado um telefonema ameaçador de alguém que ameaçava saber onde ela e os seus filhos moram. A família encontra-se sob proteção das autoridades francesas.

“Isto significa que eles podem fazer qualquer coisa. Nem consigo imaginar. Não há limites. É por isso que eu tenho de falar. Não quero mais mulheres e crianças [nestas condições]”, desabafou.